Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1285 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 128 bin 379 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 445 bin 122 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1324 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 1247 lira 27 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1285 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 439 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 175 milyon 248 bin 997 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 175 milyon 943 bin 833 metreküp olarak kayda geçti.