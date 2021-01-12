Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1298 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 452 bin 153 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 128 bin 379 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1337 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 1259 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1298 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 653 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 179 milyon 920 bin 933 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 179 milyon 761 bin 671 metreküp olarak kayda geçti.