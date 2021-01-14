Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 780 bin 8 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 523 bin 993 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1358 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 1279 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 867 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 541 bin 560 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 208 milyon 331 bin 512 metreküp olarak kayda geçti.