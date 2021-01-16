Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1304 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 190 bin 873 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 160 bin 912 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1343 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 1265 lira 3 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1304 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 959 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 239 milyon 974 bin 193 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 7 bin 438 metreküp olarak kayda geçti.