Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1300 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 60 bin 735 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 145 bin 921 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1300 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 352 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1339 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 1261 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 234 milyon 950 bin 212 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 235 milyon 394 bin 851 metreküp olarak kayda geçti.