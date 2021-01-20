Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 953 bin 634 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 831 bin 593 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 984 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 279 milyon 507 bin 572 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 279 milyon 467 bin 921 metreküp olarak kayda geçti.