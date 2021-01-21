Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 834 bin 690 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 953 bin 634 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1314 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 669 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1353 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 1274 lira 74 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 278 milyon 377 bin 83 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 277 milyon 892 bin 373 metreküp olarak kayda geçti.