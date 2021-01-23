Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

23.01.2021 14:29
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1296 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1296 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 992 bin 98 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 236 bin 798 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1296 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 306 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1335 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 1257 lira 78 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 245 milyon 679 bin 132 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 244 milyon 985 bin 875 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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