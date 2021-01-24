Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1297 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 364 bin 572 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 992 bin 98 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1297 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 361 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1336 lira 57 kuruş, satış fiyatı da 1258 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 216 milyon 868 bin 159 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 215 milyon 94 bin 748 metreküp olarak kayda geçti.