Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

25.01.2021 14:17
Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1292 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1292 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 726 bin 7 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 364 bin 572 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1292 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 879 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1331 lira 25 kuruş, satış fiyatı da 1253 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 190 milyon 944 bin 967 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 191 milyon 118 bin 876 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Cumartesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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