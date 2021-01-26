Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1293 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 184 bin 824 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 726 bin 7 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1293 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 466 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1332 lira 21 kuruş, satış fiyatı da 1254 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 214 milyon 813 bin 382 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 216 milyon 584 bin 147 metreküp olarak kayda geçti.