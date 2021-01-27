Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1290 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 303 bin 193 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 184 bin 923 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1290 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 568 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1329 lira 37 kuruş, satış fiyatı da 1251 lira 93 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 190 milyon 944 bin 967 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 191 milyon 118 bin 876 metreküp olarak kayda geçti.