Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1293 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 309 bin 282 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 303 bin 193 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1293 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 843 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1332 lira 69 kuruş, satış fiyatı da 1255 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 246 milyon 541 bin 374 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 246 milyon 623 bin 986 metreküp olarak kayda geçti.