Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1283 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 553 bin 448 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 6 milyon 309 bin 282 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1283 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 770 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1321 lira 81 kuruş, satış fiyatı da 1244 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 246 milyon 914 bin 378 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 247 milyon 223 bin 374 metreküp olarak kayda geçti.