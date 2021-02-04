Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

04.02.2021 14:31
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1250 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1250 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 299 bin 457 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 798 bin 181 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1250 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 436 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1288 lira 38 kuruş, satış fiyatı da 1213 lira 32 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 216 milyon 627 bin 648 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 217 milyon 578 bin 958 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Türkiye, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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