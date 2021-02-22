Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.02.2021 14:05
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1204 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1204 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 31 milyon 680 bin 227 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 332 bin 786 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1204 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 26 milyon 288 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1241 lira 1 kuruş, satış fiyatı 1168 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 211 milyon 748 bin 98 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 226 milyon 350 bin 637 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Cumartesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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