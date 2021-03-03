Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1274 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 98 bin 975 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 829 bin 568 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1274 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 216 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1312 lira 47 kuruş, satış fiyatı 1236 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 786 bin 109 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 224 milyon 880 bin 881 metreküp olarak kayda geçti.