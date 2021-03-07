Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1294 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 54 bin 215 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 849 bin 430 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1294 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 126 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1333 lira 71 kuruş, satış fiyatı 1256 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 90 bin 575 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 188 milyon 413 bin 369 metreküp olarak kayda geçti.