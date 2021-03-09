Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1296 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 521 bin 859 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 259 bin 231 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1296 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 481 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1335 lira 13 kuruş, satış fiyatı 1257 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 223 milyon 720 bin 142 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 224 milyon 194 bin 168 metreküp olarak kayda geçti.