Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 85 bin 478 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 437 bin 669 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1320 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 607 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1360 lira 37 kuruş, satış fiyatı 1281 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 757 bin 323 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 211 milyon 56 bin 888 metreküp olarak kayda geçti.