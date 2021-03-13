Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1286 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 966 bin 215 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 139 bin 973 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1286 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 78 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1325 lira 26 kuruş, satış fiyatı 1248 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 685 bin 870 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 228 milyon 58 bin 707 metreküp olarak kayda geçti.