Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 762 bin 726 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 966 bin 215 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 7 milyon 445 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 31 kuruş, satış fiyatı 1270 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 200 milyon 886 bin 81 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 197 milyon 512 bin 314 metreküp olarak kayda geçti.