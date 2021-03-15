Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1308 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 376 bin 700 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 9 milyon 762 bin 726 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1308 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 404 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1347 lira 60 kuruş, satış fiyatı 1269 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 185 milyon 813 bin 406 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 45 bin 388 metreküp olarak kayda geçti.