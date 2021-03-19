Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1296 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 967 bin 839 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 382 bin 695 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1296 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 910 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1335 lira 9 kuruş, satış fiyatı 1257 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 217 milyon 968 bin 837 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 217 milyon 899 bin 411 metreküp olarak kayda geçti.