Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1399 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 989 bin 434 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 8 milyon 7 bin 115 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1399 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 146 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1440 lira 98 kuruş, satış fiyatı 1357 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 214 milyon 834 bin 478 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 613 bin 375 metreküp olarak kayda geçti.