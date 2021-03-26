Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1380 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 663 bin 840 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 249 bin 23 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1380 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 400 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1422 lira 19 kuruş, satış fiyatı 1339 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 242 milyon 116 bin 829 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 241 milyon 596 bin 489 metreküp olarak kayda geçti.