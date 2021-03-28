Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1390 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 606 bin 926 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 414 bin 662 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1390 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 746 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1432 lira 68 kuruş, satış fiyatı 1349 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 565 bin 372 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 945 bin 418 metreküp olarak kayda geçti.