Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1444 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 811 bin 231 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 236 bin 595 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1444 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 636 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1488 lira 31 kuruş, satış fiyatı 1401 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 204 milyon 209 bin 937 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 204 milyon 346 bin 788 metreküp olarak kayda geçti.