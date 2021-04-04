Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1644 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 489 bin 151 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 253 bin 819 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1644 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 553 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1731 lira 98 kuruş, satış fiyatı 1616 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 153 milyon 426 bin 3 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 148 milyon 779 bin 283 metreküp olarak kayda geçti.