Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1647 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 430 bin 368 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 834 bin 662 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1647 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 898 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1696 lira 95 kuruş, satış fiyatı 1598 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 677 bin 513 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 868 bin 990 metreküp olarak kayda geçti.