Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1657 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 394 bin 19 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 890 bin 992 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1657 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 660 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1707 lira 48 kuruş, satış fiyatı 1608 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 150 milyon 702 bin 633 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 834 bin 264 metreküp olarak kayda geçti.