Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1654 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 388 bin 996 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 792 bin 734 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1654 lira 23 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 46 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1703 lira 86 kuruş, satış fiyatı 1604 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 14 bin 857 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 175 milyon 215 bin 12 metreküp olarak kayda geçti.