Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1650 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 718 bin 221 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 931 bin 684 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1650 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 283 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1700 lira 24 kuruş, satış fiyatı 1601 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 673 bin 558 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 168 milyon 675 bin 278 metreküp olarak kayda geçti.