Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1641 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 644 bin 5 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 8 milyon 718 bin 221 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1641 lira 7 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 52 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1690 lira 30 kuruş, satış fiyatı 1591 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 178 milyon 920 bin 113 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 176 milyon 685 bin 61 metreküp olarak kayda geçti.