Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1630 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 225 bin 804 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 68 milyon 644 bin 5 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1630 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 433 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1679 lira 51 kuruş, satış fiyatı 1581 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 839 bin 939 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 170 milyon 842 bin 521 metreküp olarak kayda geçti.