Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1625 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 147 bin 708 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 225 bin 804 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1625 lira 21 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 554 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1673 lira 97 kuruş, satış fiyatı 1576 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 152 milyon 115 bin 661 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 89 bin 503 metreküp olarak kayda geçti.