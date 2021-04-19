Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1626 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 143 bin 877 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 147 bin 708 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1626 lira 29 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 548 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1675 lira 8 kuruş, satış fiyatı 1577 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 857 bin 155 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 946 bin 773 metreküp olarak kayda geçti.