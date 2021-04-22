Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1645 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 532 bin 691 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 770 bin 210 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1645 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 363 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1694 lira 73 kuruş, satış fiyatı 1596 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 189 bin 295 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 301 bin 849 metreküp olarak kayda geçti.