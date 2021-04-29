Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1716 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 476 bin 7 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 723 bin 316 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1767 lira 50 kuruş, satış fiyatı 1664 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1716 lira 2 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 608 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 379 bin 118 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 143 milyon 563 bin 138 metreküp olarak kayda geçti.