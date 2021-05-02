Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1694 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 714 bin 281 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 675 bin 5 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1745 lira 60 kuruş, satış fiyatı 1643 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1694 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 783 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 990 bin 574 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 523 bin 232 metreküp olarak kayda geçti.