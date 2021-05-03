Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1692 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 484 bin 463 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 714 bin 281 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1743 lira 2 kuruş, satış fiyatı 1641 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1692 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 603 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 922 bin 592 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 25 bin 338 metreküp olarak kayda geçti.