Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1706 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 218 bin 395 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 269 bin 231 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1706 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 643 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1757 lira 34 kuruş, satış fiyatı 1654 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 40 bin 427 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 696 bin 915 metreküp olarak kayda geçti.