Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1710 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 265 bin 670 lira oldu. Bu rakam pazar günü 11 milyon 218 bin 395 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1710 lira 29 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 496 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1761 lira 60 kuruş, satış fiyatı 1658 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 219 bin 271 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 577 bin 746 metreküp olarak kayıtlara geçti.