Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1751 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 35 bin 88 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 922 bin 877 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1751 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 24 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1800 lira, satış fiyatı 1698 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 954 bin 463 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 799 bin 4 metreküp olarak kayıtlara geçti.