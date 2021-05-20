Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1736 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 934 bin 638 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 845 bin 362 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1736 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 300 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1788 lira 44 kuruş, satış fiyatı 1684 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 142 bin 934 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 170 bin 118 metreküp olarak kayıtlara geçti.