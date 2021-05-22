Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1737 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 211 bin 285 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 9 milyon 816 bin 659 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1789 lira 42 kuruş, satış fiyatı 1685 lira 18 kuruş olarak belirlendi.Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1737 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 303 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 835 bin 523 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 51 bin 830 metreküp olarak kayıtlara geçti.