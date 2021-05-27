Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1732 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 86 bin 184 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 927 bin 769 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1784 lira 54 kuruş, satış fiyatı 1680 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1732 lira 56 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 932 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 931 bin 416 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 801 bin 202 metreküp olarak kayıtlara geçti.