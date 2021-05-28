Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1729 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 538 bin 697 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 86 bin 184 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1781 lira 77 kuruş, satış fiyatı 1677 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1729 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 937 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 644 bin 579 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 201 bin 245 metreküp olarak kayıtlara geçti.