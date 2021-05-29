Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1727 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 360 bin 619 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 8 milyon 538 bin 697 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1779 lira 75 kuruş, satış fiyatı 1676 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1727 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 681 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 405 bin 985 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 834 bin 663 metreküp olarak kayıtlara geçti.