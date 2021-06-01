Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1755 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 11 bin 696 lira oldu. Bu rakam pazar günü 9 milyon 481 bin 836 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1755 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 991 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1808 lira 44 kuruş, satış fiyatı 1703 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 124 bin 324 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 546 bin 851 metreküp olarak kayıtlara geçti.